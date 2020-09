[Amministrative 2020] Marsala. 5 candidati a sindaco e sedici liste a loro sostegno

Sono cinque le candidature a sindaco presentate a Marsala in vista delle elezioni amministrative del 4 e 5 ottobre prossimi. Oltre all’uscente Alberto Di Girolamo (Pd), concorreranno l’ex deputato nazionale e regionale dell’Udc Massimo Grillo (in passato, anche assessore regionale alla Sanità), che nel 2015 arrivò al ballottaggio con Di Girolamo, e poi Aldo Fulvio Rodriquez (M5S), Sebastiano Grasso (movimento Arcobaleno) e Giacomo Dugo (Lega Salvini per la Sicilia). Sedici sono state le liste presentate per il rinnovo del Consiglio comunale, che da 30 vedrà ridursi i seggi a 24. A sostegno di Di Girolamo ci sono quattro liste: Alberto Di Girolamo sindaco-Marsala Europea, Partito Democratico, Marsala Coraggiosa e Cento passi per la Sicilia. Nove le liste a sostegno di Massimo Grillo: Liberi, Udc, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Noi Marsalesi, Popolari Autonomisti, Progettiamo Marsala, Città Punica Via-Psi e Marsala al Via. Capolista di Forza Italia è il presidente del Consiglio …









