Alcamo, pubblicato il bando per reperire locali da adibire ad aule scolastiche

Il Comune di Alcamo ha pubblicato l’avviso per il Reperimento di locali dove ubicare temporaneamente aule per attività didattiche per le Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado – Piano scuola 2020-2021.

A fronte dell’analisi del fabbisogno di spazi per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2020-202 é emersa la necessità di reperire nuovi spazi da destinare ad aule scolastiche (circa 30/40 m2) e locale idoneo per il deposito degli arredi esistenti (banchi biposto e sedie).

Le richieste nello specifico riguardano il Circolo Didattico “San Giovanni Bosco, Via Pia Opera Pastore, 67 che richiede ulteriori 10 aule e un locale idoneo per deposito; l’Istituto Comprensivo Maria Montessori, Viale Italia, 9 con l’esigenza di ulteriori 7 aule; l’Istituto Comprensivo Nino Navarra, via J.F.Kennedy, 1 che necessita di un’ulteriore aula e di un locale da adibire a deposito ; l’Istituto Comprensivo Pietro Maria Rocca, in piazza Libertà, 1 che ha l’esigenza di ulteriori 6 aule; l’Istituto …









Leggi la notizia completa