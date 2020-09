Accesso al mare in Sicilia. M5s: “Proroga concessioni demaniali scelta scellerata”

“L’assessore Cordaro ha cancellato 15 anni di legislazione regionale che tentava di mettere ordine sul demanio marittimo.

A differenza di quanto previsto dalla norma nazionale, che è subordinata all’emanazione di un DPCM di riordino del settore, in Sicilia, con un decreto che chiede semplicemente di essere in regola con il pagamento dei canoni, si sono prorogate ‘d’ufficio’ 1863 concessioni fino al 2033. Si tratta di una scelta scellerata che non affronta in alcun modo la deregulation generalizzata in tutta l’isola”. A dichiararlo sono i deputati regionali del Movimento 5 Stelle che tornano a muovere critiche al governo Musumeci in merito alle concessioni demaniali in Sicilia. “L’assessore Cordaro – spiegano i portavoce M5S all’Ars – con un semplice tratto di penna, ha consentito la privatizzazione del nostro mare. Nel suo decreto infatti non v’è nessun riferimento ai Piani di Utilizzo del Demanio Marittimo o alle linee guida dello stesso assessorato, …









