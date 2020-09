Vicenda sequestri pescherecci mazaresi a Bengasi. Nota del deputato mazarese Vita Martinciglio

“Sono costantemente in contatto con le famiglie dei marittimi e con gli armatori e seguo la vicenda con aggiornamenti continui con la Farnesina e con la nostra diplomazia che si sta prodigando per arrivare il prima possibile al rilascio degli equipaggi e dei pescherecci”.

Lo ha dichiarato l’on Vita Martinciglio, deputato mazarese del Movimento 5 Stelle che segue con attenzione la vicenda legata al sequestro dei due pescherecci del comparto marittimo di Mazara del Vallo, Antartide e Medinea, avvenuto lo scorso 1° settembre a circa 35 miglia a nord del porto di Bengasi da parte di miliziani libici

“Le trattative internazionali – ha proseguito l’onorevole Martinciglio – in casi come questo vanno sempre affrontate con la massima cautela, ma ho avuto notizie che i marittimi stanno bene e sono liberi di poter stare sulle imbarcazioni o nella casa messa a disposizione dalle milizie libiche, dopo che le autorità del luogo hanno terminato le …









