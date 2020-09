Un’appassionata mitezza. Michele Perriera, un rabdomante

In questi sette giorni di interventi e di ricordi, fino all’11 settembre, sulle pagine di TP24 proveremo a ricordare la figura e la produzione di Michele Perriera.

di Roberto Andò

Michele Perriera, a modo suo, era un rabdomante. Il suo sguardo, precocemente segnato da un leggero strabismo, lo aveva allenato a guardare, e abitare, simultaneamente, più punti dello spazio e del tempo. Da qui deriva anche il suo essere un narratore impuro, uno scrittore che oltre al romanzo, al teatro, al racconto, prediligeva soprattutto la forma del saggio, il luogo per eccellenza della riflessione e della deriva, quello in cui la scrittura va in cerca di una possibile via d’uscita dal cul de sac.

A modo suo, Michele era anche un polemista, e basterebbe rileggere i suoi tanti articoli apparsi sui giornali, dall’Ora alla Stampa, per riconoscerne il grande talento di giornalista.

Negli ultimi romanzi, Perriera descriveva Palermo …









