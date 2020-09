Trattative per difficile vicenda sequestro pescherecci mazaresi a Bengasi? Dal Governo invito al “silenzio”. Armatori e familiari marittimi incontrano sindaco e vescovo

“Aspettiamo notizie dalla Farnesina ma ancora non sappiamo nulla”. Lo ha detto all’Ansa Leonardo Gancitano, armatore del peschereccio mazarese “Antartide” sequestrato insieme al “Medinea” dalle autorità libiche a circa 35 miglia a nord di Bengasi la sera del primo settembre scorso. Altri due pescherecci, che navigavano nelle vicinanze, sono riusciti a sfuggire alla cattura, ma a bordo del gommone dei militari libici sono rimasti il comandante dell’”Anna Madre”, Giacomo Giacalone, e Salvo Bernardo primo ufficiale del “Natalino” (motopesca registrato a Pozzallo ma con equipaggio mazarese); i due insieme agli equipaggi dell’Antartide e Medinea , in tutto 18 marittimi, si troverebbero “ospiti” in una villa mentre i due pescherecci ormeggiati nel porto della capitale della Cirenaica, quella parte di Libia sotto il comando del noto generale Khalifa Haftar. (in foto copertina veduta del porto di Bengasi)

"Fonti del nostro governo ci dicono –ha aggiunto Gancitano – che l'equipaggio sta bene, ma …









