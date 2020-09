La terra trema a Salemi. Un terremoto è stato registrato questa mattina dall’Ingv, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il simsa è stato avvertito alle 06:56, e la magnitudo è stata di 3.4.

Un evento sismico molto leggero, avvertito da un po’ di persone, ma che, al momento, sembra non aver causato danni.

Il terremoto, per la precisione, ha avuto come epicentro la zona nord di Salemi, vicino contrada Filici, nei pressi del piccolo Comune di Vita.









