Scuola. Elementari e medie cominciano il 24. Allarme di Save the Children

L’anno scolastico parte con molta preoccupazione per l’aumento dei casi di Coronavirus.

Non solo la situazione epidemiologica accresce le incertezze e l’ansia per l’inizio delle lezioni, ma le scuole rischiano di arrivare impreparate al suono della campana.

Tendenzialmente in Sicilia le scuole elementari e medie cominceranno il 24 settembre le lezioni, per evitare l’immediato stop all’avvio a causa del referendum del 20 e 21 settembre. Le scuole superiori di secondo grado partono il 14 settembre, invece. Una tendenza già confermata, in provincia di Trapani, dai comuni di Trapani e Castelvetrano.

Come disposto dall’Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione, gli istituti comprensivi e i circoli didattici di Trapani, sede di seggio elettorale per la consultazione referendaria del 20/21 settembre, apriranno le attività didattiche il 24 settembre 2020.

"Nei giorni scorsi, anche in occasione di un incontro dell'Osservatorio scolastico avevamo auspicato una partenza omogenea dell'anno scolastico, tale da consentire una migliore …









