Scossa di terremoto nel trapanese, magnitudo 3.4 Richter

Risveglio con il terremoto in provincia di Trapani. È successo pochi minuti fa: la scossa è stata avvertita addirittura nel capoluogo per pochi secondi. Lo riporta anche il sito dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: magnitudo di 3.4 Richter con epicentro a Nord di Salemi. Il terremoto si è verificato alle 6.56 del mattino e la scossa è stata localizzata ad una profondità di appena 1Km. Al momento non risultano danni a persone o cose.

