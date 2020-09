Pescherecci in Libia, Ingargiola (Cifa Italia): “Serve coesione del comparto per affrontare la questione”

“L’unità del comparto pesca di Mazara del Vallo sarebbe importante per sbloccare la vicenda e permettere al più presto ai pescatori e ai pescherecci sequestrati in Libia di far ritorno a casa”.

Questo l’auspicio di Gaspare Ingargiola, responsabile provinciale di C.I.F.A. Italia, nonché addetto alle relazioni industriali con la Tunisia, intervenendo sulla questione relativa al sequestro dei due pescherecci mazaresi “Antartide” e “Medinea” fermati da una motovedetta libica lo scorso primo settembre a 35 miglia dal porto di Bengasi.

“A nome della Confederazione e del suo Presidente nazionale, Andrea Cafà –sottolinea Ingargiola- esprimo vicinanza e solidarietà ai diciotto marittimi in stato di fermo a Bengasi e alle loro famiglie che stanno vivendo momenti di grande ansia in attesa di buone notizie. Purtroppo –aggiunge Ingargiola- il trascorrere dei giorni non aiuta certamente la soluzione della vicenda che appare difficile per diverse ragioni, in primis per l’annoso …









