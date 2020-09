Partiti, liste civiche e crisi della politica

Partito o liste civiche. Soprattutto per la stagione politica che viviamo, gli elettori manifestano più che apertamente la disaffezione verso di essa e in special modo per i contenitori delle idee e istanze, i partiti.

L’espressione dell’allontamento si è materializzato alle politiche nazionali del 2018,l’affluenza è stata la più bassa dall’avvento della repubblica, 14 milioni di anime non si sono recate alle urne. 11 milioni hanno votato M5S, 5700 milioni Lega. Due forze antisistema, che poi si perdoni sarcasmo, anzi no, asserire che la Lega è antisistema è come dire che Peppino Prisco fosse milanista o Almirante comunista. Ma la politica è l’arte del possibile che sublima l’impossibile, infatti la Lega di Salvini è diventata meridionalista, a tal punto che candida l’europarlamentare Francesca Donato al consiglio comunale lilibetano. Il sospetto che l’europarlamentare sia il cavallo di Troia per accedere a Sala delle Lapidi è notevole, speriamo che sia politicamente Elena di Troia.

