Orgoglio Castelvetranese dopo la protesta a Pantelleria, denuncia lo smantellamento dei reparti del Vittorio Emanuele. Via due primari

Si è riunito il Comitato Civico Orgoglio Castelvetranese Belicino, insieme all’Osservatorio delle Associazioni del Belice.

Il punto della situazione della difesa dell’ospedale Valle del Belice interamente declassato dal Piano territoriale sanitario Razza e dall’Atto aziendale Asp Damiani, viene illustrato evidenziando la concreta collaborazione instaurata fra Orgoglio Castelvetranese Belicino e le donne di Pantelleria che lottano per il loro punto nascite di fatto soppresso al Nagar.

Una delegazione del nostro Comitato Civico è volata infatti domenica scorsa a Pantelleria per offrire solidarietà e sostegno, intessendo una collaborazione per le lotte comuni future, che raggrupperà le voci di Castelvetrano, Pantelleria, Lipari e Giarre in un’unità d’intenti per la difesa del diritto alla salute di questi territori.

Alla presenza di un rappresentante sindacale della CGIL, si è deliberato all’unanimità di organizzare una serie di iniziative di protesta, istituendo un gruppo operativo.

La prima iniziativa sarà quella di …









