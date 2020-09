Nuova scossa di terremoto nel salemitano. Dopo quella avvertita questa mattina alle 6.56 con magnitudo 3.4, alle 22.22 se ne è registrata un’altra di magnitudo 2.1. L’epicentro è a 3 km da NordEst da Salemi con una profondità di 10 km: questo quanto attestato dall’Istituro nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

