Mazara. Parrocchie e Uffici: Nuove nomine del Vescovo. Rinnovati il Collegio Consultori e Consiglio Affari economici

Il Vescovo monsignor Domenico Mogavero ha provveduto a nuove nomine sia per alcuni Uffici diocesani che per parrocchie. A Mazara del Vallo cambio nella parrocchia Cristo Re: nuovo parroco è stato nominato don Daniele Donato (fino ad ora vicario parrocchiale in chiesa madre a Marsala) che prende il posto di don Davide Chirco che ricoprirà il ruolo di direttore dell’Ufficio per la pastorale delle vocazioni. Don Chirco sarà anche assistente per la formazione al ministero presbiterale e delegato per il Seminario vescovile. Al suo fianco, stavolta per la formazione al ministero diaconale e come animatore del gruppo dei diaconi permanenti, ci sarà l’attuale direttore dell’Ufficio liturgico, don Nicola Altaserse. Responsabile di tutto l’ambito della formazione al ministero ordinato è il Vescovo. Cambio anche nella parrocchia Santa Rosalia di Mazara del Vallo: nuovo parroco sarà don Antonio Lombardo (attuale rettore della chiesa di San Vito a mare), …









