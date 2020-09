Mazara, i consiglieri Casale e D’Alfio aderiscono al Comitato per il No al Referendum

I Consiglieri Comunali di Mazara del Vallo Gianfranco Casale e Arianna D’Alfio aderiscono al Comitato referendario per il NO al taglio dei parlamentari, una scelta personale scaturita dalla “convinzione che non è stringendo gli spazi della democrazia che si contrasta la cattiva politica”.

Una riforma costituzionale come quella proposta, secondo i due Consiglieri, andrebbe a sminuire i principi della Costituzione a discapito della rappresentatività dei territori all’interno delle massime istituzioni. “Al contrario, bisognerebbe riportare la fiducia dei cittadini nei loro rappresentanti in Parlamento attraverso una legge elettorale che non affidi le scelte dei candidati al potere dei Partiti ma che restituisca all’elettorato la facoltà di determinare gli individui più adatti a svolgere il ruolo di Deputato o Senatore, creando ampi spazi di partecipazione dal basso contro l’astensionismo che rappresenta di fatto la vera criticità del sistema in quanto denota la disaffezione dei cittadini verso lo Stato e le Istituzioni”.

