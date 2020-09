Marsala, violano il DASPO: arrestati dalla Polizia di Stato

Nel pomeriggio di ieri lunedì 7 settembre u.s., la Polizia di Stato di Marsala ha tratto in arresto D. Z., classe 1995, A.L., classe 1996, G.D., classe 1995 e M.T., classe 1993, tutti di Marsala in quanto ritenuti responsabili del reato di violazione delle prescrizioni imposte dal DASPO irrogato dal Questore, poiché sorpresi nelle immediate adiacenze dello stadio in occasione dell’incontro di calcio svoltosi, a porte chiuse e in assenza di pubblico, domenica 06 settembre u.s., presso lo stadio comunale “N.L.Angotta” tra le compagini sportive del Marsala e del Mazara Calcio, valevole per la “Coppa Italia”. Durante il secondo tempo, intorno alle ore 17.15 il personale in servizio di ordine pubblico all’interno del predetto impianto sportivo, udiva forti esplosioni, come di petardi, nonché notava del fumo colorato, tipico dei fumogeni, provenire dalle immediate adiacenze esterne allo stadio, più esattamente dalla parte sottostante il settore tribuna ospiti. Il predetto …









