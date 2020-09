Marsala, nessun caso di docente positivo al Coronavirus 

Nessun caso di coronavirus tra gli insegnanti, i docenti e il personale delle scuole di Marsala. E’ utile specificarlo, perchè da ore si susseguono messaggi nelle diverse chat delle scuole, che indicano la presenza di docenti risultati positivi dopo il test. F

onti della redazione di Tp24 apprendono che, fino ad ora, tra gli insegnanti e il personale che si è sottoposto al test sierologico ci sono stati dei casi sospetti, ma ulteriori accertamenti hanno dato esito negativo.

I test continuano in questi giorni. Va anche detto che circa tre docenti su quattro si sono sottoposti al test. Un dato che serve a sfatare l’altra notizia circolata in questi giorni degli insegnanti che si rifiutano di fare il test.

Comunque, finora tutto tranquillo, anche se di ora in ora potrebbero esserci novità. Ad ogni modo le scuole sanno già i protocolli da rispettare in caso di positività di un docente …









