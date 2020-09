Marsala, incidente in via Dante Alighieri. Scontro tra auto e scooter, un ferito

Scontro tra un’auto e uno scooter questa mattina a Marsala, in via Dante Alighieri. L’incidente è avvenuto tra un’auto e uno scooter. Il guidatore dello scooter, uno Scarabeo, è rimasto lievemente ferito.

E’ successo intorno alle 8. Lo scontro è avvenuto all’incrocio, sempre pericoloso, tra via Dante Alighieri e via Sirtori, tra una Jeep bianca e lo Scarabeo. Il conducente di quest’ultimo, un uomo, nell’impatto è rimasto ferito, per lui sono state necessarie le cure del 118 ma dai primi rilievi non si tratta di ferite gravi. Sul posto a rilevare la dinamica dell’incidente, e regolare il traffico, molto rallentato nella zona, i Vigili Urbani di Marsala.









Leggi la notizia completa