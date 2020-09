Marsala, elezioni: ecco le liste di Stefano Pellegrino e Michele Gandolfo per Grillo 

Altre due liste presentate per le elezioni amministrative a Marsala. La prima fa riferimento a Stefano Pellegrino, è “Noi marsalesi”, che si presentò anche in altre occasioni. Ci sono gli uscenti Walter Alagna e Flavio Coppola, e l’ex consigliere Nino Genna.

La lista sostiene Massimo Grillo. Così come un’altra lista presentata, quella dell’area di “Via” fatta da Michele Gandolfo dal titolo “Idea Sicilia, popolari, autonomisti”. E’ un po’ un’operazione nostalgia, con volti come Osvaldo Angileri, Ignazio Parrinello e Massimo Fernandez.

Ricordiamo che questa volta si eleggono 24 consiglieri. Anzi, 23, dato che un posto è riservato al sindaco che arriva secondo. Insomma, sarà un massacro …









