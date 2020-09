Marsala, elezioni: ecco le liste di  Progettiamo Marsala, Città Punica, Udc 

Presentate altre tre liste per le elezioni amministrative di Marsala.

“Progettiamo Marsala” sostiene Massimo Grillo. E’ la seconda volta che la lista si presenta alle elezioni. Nel 2015 ha portato in consiglio Giusy Piccione, che però poi ruppe con il movimento di Paolo Ruggieri, che sarà vice sindaco di Grillo, se eletto. Al posto di “Progettiamo Marsala” doveva esserci “Diventerà Bellissima”, ma il gran rifiuto di Grillo, che non ha voluto la Lega nella sua coalizione di centrodestra, ha spinto Musumeci a non concedere il simbolo, per evitare tensioni con gli alleati. Tra i candidati il giovane Gabriele Di Pietra, Marta Pace, Clara Marino e tanti altri giovani e la favorita per il primo posto, Vanessa Titone.

Città Punica è la lista del gruppo Via, che fa riferimento al Psi di Nino Oddo (a Marsala alleato con Fratelli d’Italia …) e Ignazio Chianetta e Arturo Galfano, quest’ultimo indicato da Grillo come assessore. …









