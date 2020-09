Marsala, elezioni: ecco la lista di “Liberi”. Grillo indica i primi quattro assessori

Scadono oggi i termini per la presentazione delle liste per le amministrative a Marsala. Le prime due liste presentate sono state quelle del “Movimento popolare arcobaleno” di Sebastiano Grasso e dei Cinque Stelle di Aldo Rodriquez. Adesso è il turno di Massimo Grillo. Sono state presentate le prime due liste a lui collegate. Una è quella del suo movimento “Liberi”, l’altra una del gruppo che fa riferimento al movimento “Via” e precisamente “Marsala al Via – Sicilia al Centro”. Ha come capolista Antonio Vinci, uscito dal Pd.

Grillo, ha anche indicato come suoi assessori designati Paolo Ruggieri, in quota “Diventerà Bellissima”, Arturo Salvatore Galfano, attuale vice presidente del consiglio, Antonella Coppola, dirigente del Cosentino – Giovanni XXIII e unica espressione “civica” della Giunta, e Oreste Alagna, in quota Udc.

Spetterà adesso alla Commissione elettorale vagliare la documentazione presentata e ufficializzare o meno le due liste e le candidature.

I nomi dei …









Leggi la notizia completa