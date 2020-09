Marsala “bella fitusa”, i rifiuti abbandonati in spiaggia al “Villaggio Pescatori”

Per Marsala “bella fitusa” pubblichiamo, ancora una volta, l’abbandono di rifiuti in spiaggia.(Qui un altro nostro articolo)

Nelle foto che vi mostriamo, ci troviamo nella zona “Villaggio Pescatori”, come si può notare, c’è di tutto: plastica, Rsu e anche organico. Rifiuti che certamente non devo essere abbandonati nei cestini presenti nelle spiagg del litoralemarsalese

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@marsala.it, redazione@tp24.it, o inviate le vostre segnalazioni tramite la nostra pagina Facebook o via WhatsApp al 327 53 101 56.











