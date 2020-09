Maltrattamenti in famiglia, avviato processo a Marsala 

E’ stato avviato, in Tribunale, il processo che vede imputato per maltrattamenti in famiglia il 51enne marsalese Pietro Umile. Secondo l’accusa, avrebbe più volte picchiato con estrema violenza la sua convivente (S.P., 37 anni, originaria di Palermo), minacciandola e invitandola a prostituirsi per portare così “soldi a casa”.

In un’occasione, in seguito a tali brutalità, al Pronto soccorso dell’ospedale di Marsala, alla donna – che alla prima udienza davanti al giudice Lorenzo Chiaramonte si è costituita parte civile – fu assegnato il “codice rosso”.

I fatti contestati sono abbastanza recenti. Vanno dallo scorso 4 marzo all’8 aprile. Un arco di tempo nel quale Umile, secondo l’accusa, in varie occasioni, oltre a picchiare e minacciare la donna, l’avrebbe anche pesantemente insultata. Sempre chiedendo denaro, l’avrebbe prima schiaffeggiata e gettata a terra. Poi, le avrebbe tirato i capelli e sbattuto la testa al muro, prendendola anche a …









