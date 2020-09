Il Coordinatore Politico dell’Udc Italia in Sicilia, Decio Terrana, esprime solidarietà per la Parlamentare all’Ars, Eleonora Lo Curto, per la lettera di minacce ricevuta per la posizione presa sulla costituzione del nuovo comune di Misiliscemi.

