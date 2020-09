Le vie dei Tesori, la più grande manifestazione trapanese sui beni culturali progettata da Agorà

Era il 2018 quando nella città di Trapani si respirava un’aria diversa. Diciannove luoghi di rilevanza artistico culturale venivano aperti, per la prima volta, con l’obiettivo di far scoprire ai turisti e ai trapanesi stessi i meravigliosi tesori che la città di Trapani custodisce. Un festival – che prende origine dall’evento nato a Palermo – che diventa una festa cittadina. E, nonostante siano passati due anni, la situazione è sempre la stessa. Con “Le Vie dei Tesori”, arrivata quest’anno alla terza edizione, a Trapani si respira appieno la bellezza. Ed è grazie all’associazione “Agorà” che tutto questo è potuto succedere. Un’associazione politico-culturale composta da trapanesi tra i 20 e i 35 anni, legati tutti dallo stesso amore per il proprio territorio.

«Le Vie dei tesori – ha dichiarato il presidente dell’associazione Dario Gentile – è la più grande manifestazione sui beni culturali che questa città abbia avuto negli ultimi anni. …









