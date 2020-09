Le associazioni ”gioia di vivere” e ”centro idee”: una bella ed utile realtà castelvetranese.

Intervista al Dr. Antonino Ditta, pedagogista e responsabile dell’associazione ”Gioia di vivere”, del progetto ”Centro Idee” e collaboratore (insieme ad altri colleghi) del blog ”Effatà”. Se gli si chiede di cosa si occupa principalmente, risponde ” perpetuare il concetto di gioia di vivere”.

Intervista a cura di Maria Giovanna Oddo.

•Iniziamo con una domanda semplice, quasi di rito: come e quando è nata la vostra associazione? Quali sono i progetti che portate avanti?

– Per prima cosa, terrei a puntualizzare sul fatto che la nostra è sì una associazione, ma allo stesso tempo Centro di Interazioni Didattiche Educative ed Esperienziali. Mentre ”Gioia di vivere” ha come obiettivo quello di aiutare persone che hanno subito ingiustizie, disoccupati, disabili, minori e categorie a rischio, ”Centro Idee” è invece uno spazio innovativo multifunzionale volto alla promozione del benessere dei bambini, dei giovani e degli adulti. Ciò di cui ci occupiamo, in quest’ambito, è …









Leggi la notizia completa