Dopo tanti mesi la folgore torna in campo e con una grande prestazione demolisce l’avversario nel primo turno di andata di Coppa Italia. Con una tripletta di Carovana e le reti di Corso e Giannusa la Dolce Onorio Folgore ha demolito l’Unitas Sciacca sul terreno dello stadio Luigi Gurrera di Sciacca. Davvero convincente la prestazione dei rossoneri di mister Bonino che hanno chiuso la pratica già nel primo tempo con i gol di Carovana al 14° ed al 37° e con la rete di Corso al 40°. Nel secondo tempo ancora Carovana al 31° e Giannusa al 44° hanno reso forse troppo pesante la punizione per i neroverdi che verranno a Castelvetrano ormai solo per onore di firma. La gara di ritorno, anche questa a porte chiuse si disputerà domenica 13 settembre.

The post La Folgore demolisce lo Sciacca nel primo turno di Coppa Italia first appeared on Le notizie di Castelvetrano: cronaca, politica, …









