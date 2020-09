Incidente con l’auto blu per il sindaco di Campobello, Giuseppe Castiglione

Il sindaco di Campobello di Mazara ,Giuseppe Castiglione è rimasto coinvolto in un incidente automobilistico a bordo della vettura di servizio. L’auto, che era condotta da un dipendente comunale, stava percorrendo la via San Giovanni in direzione di via Giovanni Pascoli, quando in prossimità dell’incrocio con la via Santa Croce entrava in collisione con una Citroen Berlingo. Il violento urto ha provocato l’apertura degli airbag che hanno colpito il primo cittadino al costato. Il conducente della Berlingo non solo non si è fermato a prestare soccorso, ma si è pure dileguato, ma grazie alla prontezza di spirito del dipendente comunale è stato fotografato e successivamente rintracciato dai Carabinieri della locale stazione di Campobello. Il sindaco è stato prudenzialmente condotto presso il pronto soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano dove sarà sottoposto ad alcuni accertamenti.

