I ragazzi dell’asd Castelvetrano Selinunte, privi di campo e di risposte dall’amministrazione, si allenano in mezzo alla strada

Allenarsi per strada , una volta era la prassi per i giovani, oggi fa veramente impressione vedere dei giovani inseguire l’amata sfera di cuoio sul duro asfalto. Può accadere quando si è rimasti senza campo ed il comune non fornisce alcuna alternativa. E così la scuola calcio Castelvetrano Selinunte, retta dai fratelli Nicola e Stefano Pizzitola ha ripreso gli allenamenti davanti allo staio comunale che a loro è stato proibito come spiegano in questa nota:

In data 24 Agosto inoltravamo richiesta al Sindaco e all’ Assessore allo Sport con regolari PEC ,per l’utilizzo del Paolo Marino per raduno e allenamenti dei propri tesserati che disputeranno i campionati regionali. Non avendo altra struttura nel territorio comunale dove effettuare gli allenamenti e osservando che gia’ da 20 giorni la squadra Dolce Onorio si allena regolarmente al Paolo Marino, riteniamo non corretto non aver ricevuto alcuna risposta dal Comune e dall’Assessore allo Sport.

