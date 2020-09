Gibellina, presentate due liste elettorali. Tutti i nomi dei candidati

Gibellina. Sono state ufficialmente presentate stamattina le liste elettorali per il rinnovo del sindaco e dei rappresentanti del Consiglio comunale (quest’ultimo non più composto da quindici, ma da dodici consiglieri, come previsto dalla nuova legge sul taglio delle poltrone negli enti locali entrata in vigore tre anni fa). Le elezioni amministrative si terranno a Gibellina il prossimo 4 e 5 ottobre e vedrà in corsa per la poltrona da sindaco due candidati.

Il sindaco uscente Salvatore Sutera si ripresenta alle elezioni con la lista “Continuiamo insieme… Con Sutera Sindaco” e con i seguenti candidati consiglieri: Nicola Agosta; Francesca Barbiera; Vito Bonanno; Pasquale Ciaravolo; Vincenzo Ciolino; Antonio Ferro; Matteo Fontana; Antonella Lanfranca; Manuela Oliveri; Elena Pace; Daniela Pirrello; Angela Zummo.

La seconda lista presentata, dal nome “Gibellina C’è”, vede invece come candidato sindaco Salvatore Biondo, classe ’74, originario di Santa Ninfa ma residente a Gibellina, e i seguenti candidati consiglieri: Salvatore Biondo; …









