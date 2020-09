Elezioni a Favignana, Totò Braschi ha il sostegno di Mariapia Castiglione 

Il candidato sindaco di Favignana Toto Braschi dopo il movimento Via dell’ex senatore Nino Papania, ha anche il sostegno della parlamentare Mariapia Castiglione.

“Sosteniamo Totò Braschi, il miglior candidato sindaco per le Egadi – si legge in una nota della Castiglione -. La comunità favignanese merita di essere amministrata da un politico competente, esperto e capace come lui avendo già maturato esperienza amministrativa in tanti anni di consiglio comunale”.

“Un territorio cresce se guidato da persone perbene ed appassionate come ha sempre dimostrato Toto Braschi. Cantiere Popolare – conclude la coordinatrice provinciale – lo sostiene e lo aiuterà a diventare sindaco mettendo a disposizione dell’amministrazione comunale tutte le competenze e le esperienze politiche del gruppo.”









