Disinfestazione in tutte le scuole di Mazara

In vista dell’imminente avvio dell’anno scolastico il Sindaco di Mazara Salvatore Quinci ha disposto per le giornate del 10 e 11 settembre la chiusura per disinfestazione di tutte le Scuole di ogni ordine e grado ubicate nel territorio comunale di Mazara del Vallo, al fine di eliminare gli inconvenienti di carattere igienico-sanitario segnalati.

L’ordinanza prevede in particolare:

– Giovedì 10 Settembre 2020 disinfestazione delle Scuole di ogni ordine e grado ubicate nel territorio comunale di Mazara del Vallo;

– Venerdì 11 Settembre 2020 i Dirigenti Scolastici avranno cura di effettuare con il proprio personale, l’areazione dei relativi locali ed espletare gli interventi di pulizia straordinari previsti.









