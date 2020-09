[Covid 19] Mazara: Altri 2 positivi in città. Santa Ninfa, 1 positivo: L’ennesima precisazione del sindaco

MAZARA DEL VALLO, COVID-19: ALTRI DUE POSITIVI IN CITTÀ

«Non sembrano arrestarsi i contagi da Coronavirus nella nostra città. Dopo la comunicazione di stamattina di un contagiato, l’Asp di Trapani ne ha comunicati altri due. Si tratta di soggetti giovani che si trovano in isolamento domiciliare e stanno bene. Invito tutti, alla calma e alla prudenza, il virus non è sconfitto. Non bisogna creare allarmismi tra la popolazione ma mantenere alta l’attenzione. Inoltre, continuiamo ad utilizzare la mascherina e a mantenere il distanziamento sociale».

Lo dichiara il Sindaco Salvatore Quinci, riferendosi al dodicesimo caso positivo al Covid-19 a Mazara del Vallo.

Santa Ninfa: Un solo positivo al covid-19. L’ennesima precisazione del sindaco

Anche oggi, per rassicurare i propri cittadini allarmati, il sindaco Giuseppe Lombardino si è visto costretto, con una nota, a precisare che a Santa Ninfa c’è un solo caso positivo al covid-19. «Gli altri …









Leggi la notizia completa