Coronavirus, 135 i positivi nel trapanese. Le città: Trapani 28, Salemi 24, Alcamo 14

Aumentano ancora i positivi al Coronavirus in provincia di Trapani, sono 135. Ed è la stessa città di Trapani quella con il maggior numero di contagi 28, seguita da Salemi 24 e terza Alcamo con 14.

Secondo i dati comunicati dall’Asp i 135 nuovi positivi sono così distribuiti: Alcamo 14; Buseto Palizzolo 12; Calatafimi-Segesta 7; Campobello di Mazara 0; Castellammare del Golfo 2; Castelvetrano 6; Erice 6; Gibellina 0; Marsala 12; Mazara del Vallo 8; Paceco 0; Partanna 4; Salemi 24; Santa Ninfa 4; Trapani 28; Valderice 6; Vita 1, San Vito Lo Capo 1. I ricoverati sono 7, nessuno è in terapia intensiva.

Due i positivi a Castellammare del Golfo, (ne abbiamo parlato qui) lo ha comunicato ieri il sindaco Nicolo Rizzo: «Ad oggi sono due i concittadini positivi al Covid-19 come mi hanno confermato le autorità sanitarie che stanno effettuando altri tamponi di verifica. I due castellammaresi sono in isolamento ed in buono stato di salute. A loro auguro una pronta guarigione ed invito tutti a rispettare le misure di contenimento».









