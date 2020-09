Coronavirus, 10 nuovi casi ad Alcamo. Il sindaco esorta la popolazione ad essere accorta

Dieci nuovi casi di Coronavirus ad Alcamo. Ad annunciarlo nella tarda serata di ieri tramite una diretta Facebook è stato il sindaco Domenico Surdi. Sono dunque saliti a 24 i casi complessivi di Covid-19 nella città rispetto ai 14 comunicati dall’Asp nell’ultimo bollettino.

Il primo cittadino, ribadendo come diversi nuovi casi abbiano un legame con il ristorante di Salemi, ha esortato tutta la popolazione a rispettare le regole al fine di evitare ulteriori forti incrementi del numero delle persone contagiate.

