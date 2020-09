Castelvetrano, rapina ai danni di un’anziana: Carabinieri arrestano sorvegliato speciale

Nel pomeriggio del 6 settembre scorso, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Castelvetrano, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto in flagranza di reato FAVARA Emanuele, trentaseienne castelvetranese, già sottoposto alla misura della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, resosi responsabile della rapina di una catenina in oro ai danni di un’anziana signora.

Nello specifico, i Carabinieri, tramite 112, hanno ricevuto la richiesta di aiuto di una signora di 68 anni la quale, ancora in stato confusionale, riferiva di essere stata da poco vittima di un’aggressione da parte di un uomo con il volto parzialmente travisato che, introdottosi con un futile pretesto nella sua abitazione, l’aveva minacciata con una pistola – poi rivelatasi giocattolo – e, dopo averle sferrato un pugno al volto, le aveva strappato dal collo la catenina in oro.

Le immediate ricerche avviate dai militari, svolte in sinergia con i colleghi della …









