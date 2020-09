Campobello. Incidente stradale: coinvolto il primo cittadino: fugge l’investitore

Il Sindaco è stato trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale di Castelvetrano, dove attualmente si trova per accertamenti.

Oggi, ultimo giorno di presentazione delle liste per le prossime amministrative comunali a Campobello di Mazara e, proprio oggi, dopo la presentazione delle suddette liste, è accaduto un incidente stradale in cui è rimasta coinvolta l’auto blu del Comune con a bordo il Sindaco. La presunta dinamica è la seguente: l’auto blu, condotta da un dipendente comunale con il sindaco Castiglione che si trovava sul sedile passeggero anteriore, stava percorrendo la Via San Giovanni con direzione di marcia dalla Via CB14 verso la Via Giovanni Pascoli quando, giunti all’incrocio con la Via Santa Croce, venivano urtati da un Citroen Berlingò proveniente da destra. A causa del violento urto, si sono attivati gli airbag laterali dell’auto blu ma, nonostante ciò, il Sindaco ha subito un duro colpo al costato …









