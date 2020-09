Campobello di Mazara: incidente per il Sindaco Castiglione. Ecco le liste per le elezioni

Giornata agitata a Campobello di Mazara, sia perché oggi, come negli altri Comuni chiamati a voto ad Ottobre, scadevano i termini per la presentazione delle liste. Sia perché il Sindaco Giuseppe Castiglione ha avuto in incidente.

Castiglione, tra l’altro si ricandida. Contro di lui Antonio Ingroia, e Gaspare Vito Passanante. Non ci sono i Cinque Stelle: il loro consigliere, Di Maria, è capolista con Ingroia, non senza polemiche. Nella lista del Sindaco Castiglione c’è il suo ex avversario Gianvito Greco. Ecco le liste:

Lista Civica Democrazia e libertà

Candidato Sindaco: Giuseppe Castiglione – Assessori Designati: Stefano Tramonte; Massimiliano Sciacca; Vincenzo Pisciotta; Bartolomeo Dilluvio

1 Accardo Manuela; 2 Accardo Valentina; 3 Balistreri Caterina Clotilde; 4 Bascio Leonardo; 5 Bianco Giuseppe; 6 Bono Rosetta; 7 Di Stefano Piero; 8 Greco Gianvito; 9 Lo Sciuto Lilla Giovanna; 10 Messina Francesco; 11 Minutella Gioacchino; 12 Moceri Antonina; 13 Palermo Rosario; 14 Randazzo Donatella Francesca; 15 Tumminello Simone Antonio; 16 Vampiro Mariangela.

CAMBIAMO CAMPOBELLO – INGROIA SINDACO

Candidato Sindaco: Antonio Ingroia – Assessori Designati: …









