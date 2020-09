AVO Sicilia avvia il progetto “AvoRisponde” 

L’emergenza epidemiologica che, dopo qualche mese di tregua, sembra stia tornando ai livelli di guardia, ha costretto i volontari ospedalieri dell’AVO ad interrompere il loro prezioso servizio di assistenza agli ammalati che, da più di 45 anni, effettuano tanto negli ospedali quanto nelle case di riposo, nelle Rsa e negli hospice di tutta l’Italia.

Per mantenere fede al proprio impegno nei confronti di chi soffre e non fare mancare il servizio, l’AVO Sicilia ha, adesso, attivato un numero verde operativo su tutto il territorio siciliano: 800 134 342.

Telefonando, dal lunedì al venerdì, nelle fasce orarie 9-12 e 16-19, sarà possibile dialogare con i volontari, ricevere assistenza, conforto e compagnia.

“La chiamata è gratuita” – spiega la presidente di Avo Sicilia, Cetty Moscatt – “ i nostri Volontari sono formati per intraprendere questo nuovo servizio, che va a completare quello già esistente, e sono felici” – sottolinea – “di poter rispondere e dare quell’ascolto, …









