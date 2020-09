Amministrative a Campobello, tre in lizza per diventare sindaco

Sono scaduti oggi i termini per la presentazione delle liste per le amministrative che Il 4 e 5 ottobre 2020 vedranno i cittadini di Campobello di Mazara recarsi alle urne. Oltre all’uscente Giuseppe Castiglione saranno altri due i candidati alla carica di primo cittadino, l’ex giudice Antonio Ingroia e Gaspare Passanante, consigliere comunale e in passato difensore civico del Comune. Entrambi avvocati proveranno a spodestare Castiglione, per due volte presidente del consiglio comunale e sindaco del comune belicino dal novembre 2014 che, causa covid, si è visto allungare di quasi un anno il suo mandato. Tra le sorprese il ritiro del medico Doriana Licata, già assessore alla provincia che aveva annunciato mesi fa la sua candidatura ma che evidentemente non ha trovato la quadra sulla sua figura.

Queste le liste dei candidati al consiglio comunale e gli assessori designati



LISTA CIVICA DEMOCRAZIA e LIBERTA’

Candidato Sindaco: Giuseppe Castiglione

Assessori Designati: Stefano Tramonte; …









