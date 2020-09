Verso la riapertura l’impianto per i rifiuti di Trapani 

Dopo l’incendio che lo ha colpito, l’impianto dei rifiuti di Trapani va verso la riapertura. A causa del suo malfunzionamento, si è bloccata la raccolta dei rifiuti in mezza Sicilia.

“Sono felice di comunicare che per l’impianto pubblico di Trapani la riapertura è ormai imminente. Dopo il grave incendio che ha colpito la struttura il 29 agosto scorso, finalmente si è superato un importante passaggio compiendo, lasciatemelo dire, un piccolo miracolo – dichiara l’assessore regionale ai rifiuti, Pierobon -. Sin dal primo momento la Trapani servizi, che gestisce il sito, e la Regione si sono immediatamente attivate per garantire la continuità del servizio a decine di Comuni. Oggi è arrivato il decreto autorizzativo dell’assessorato Ambiente e subito dopo il dipartimento, che è stato disponibile anche sabato e domenica, si è occupato della parte delle fideiussioni. Manca davvero poco quindi per vedere l’impianto ripartire, non proprio a regime ma …









