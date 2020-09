Un latitante peruviano è stato arrestato a Siracusa

Un latitante peruviano è stato arrestato dalla polizia a Siracusa.

Nei confronti di Piero Eduardo Armestar Damaso, 27 anni, è stato eseguito un mandato di arresto internazionale con richiesta di estradizione, da parte dell’autorità peruviana. L’uomo è stato condannato nel suo paese per reati contro il patrimonio, è stato rintracciato presso una struttura alberghiera in una località balneare del siracusano.

Il peruviano era privo di documenti e aveva fornito le proprie reali generalità alla struttura ricettiva. Una volta comunicati i dati alla questura è scattato l’avviso e sono intervenuti i poliziotti. Trasferito nel carcere di Siracusa, è stato denunciato anche per aver violato le norme relative all’immigrazione.









