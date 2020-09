Indignazione e stupore agli occhi dei tanti passanti sul lungomare Danti Alighieri a Trapani.

Sin dalle prime luci dell’alba, un’auto è in sosta sulla spiaggia prospiciente Piazza Vittorio, lungo il percorso costruito ad hoc per la stagione estiva da parte dell’amministrazione nel rispetto delle normative imposte per il contenimento del Coronavirus. Una paradossale situazione poiché, ancora adesso, la vettura si trova posizionata sulla passerella.

Mistero su cosa abbia portato ad una tale follia, poiché di follia bisogna oggettivamente parlare. Nessun rispetto per l’ambiente, nemmeno da parte di questo automobilista straniero, che forse pensava di potere farla franca ed invece è diventato pomo della discordia.

The post Trapani, l’assurda vicenda dell’auto parcheggiata in riva al mare first appeared on Le notizie di Castelvetrano: cronaca, politica, news, eventi e curiosità.









Leggi la notizia completa