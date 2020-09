Probabilmente non ha trovato parcheggio. Forse nemmeno lo ha cercato.

Sta di fatto che ha raggiunto l’arenile antistante piazza Vittorio Emanuele, a Trapani, con l’auto.

In pratica ha percorso con il mezzo la passerella riservata ai bagnanti. Poi ha parcheggiato come se nulla fosse. A Trapani accade di tutto.









Leggi la notizia completa