Trapani, buone notizie per la condotta fognaria 

L’assessorato regionale all’Energia, con nota datata 28 agosto 2020, ha autorizzato il Comune di Trapani ad utilizzare le somme accantonate relative ai canoni fognari, destinate al Commissario per l’emergenza dei rifiuti, per realizzare la nuova condotta che dalla via Marsala conduce al depuratore di Nubia.

“In questo modo – sottolinea il sindaco Giacomo Tranchida – non solo l’amministrazione regionale conferma la bontà della scelta operata dal Comune e approvata esclusivamente dalla maggioranza consiliare, nonostante l’ ostruzionismo della minoranza consiliare, ma consentirà alla città di dotarsi di una importante infrastruttura, che costituirà un fondamentale servizio ambientale e che consentirà di risparmiare ingenti risorse sino ad oggi destinate a costosi interventi manutentivi d’urgenza”.

Tutto ciò, sarà possibile senza la stipula di un mutuo e dunque senza il pagamento di alcuna somma a titolo d’interessi.









