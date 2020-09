San Vito Lo Capo, annullato il Cous Cous Fest

San Vito Lo Capo, come tutti i Comuni italiani che basano la propria economia sul turismo, ha risentito fortemente delle limitazioni imposte dal Governo nazionale e da quello regionale per il contenimento della epidemia da Covid-19.

A partire dalla seconda decade di maggio, quando le attività economiche hanno progressivamente riaperto conformandosi ai protocolli sanitari imposti, l’Amministrazione Comunale di San Vito Lo Capo si è assunta l’onere di porre in essere una serie di accorgimenti per garantire la sicurezza dei propri cittadini e dei fruitori del territorio, incentivando così la ripresa del turismo.

La gestione in sicurezza della spiaggia libera, le limitazioni poste alle diffusione sonora nei locali pubblici, il divieto di accesso serale nelle spiagge nel week end di ferragosto, il controllo del territorio attraverso la Polizia Municipale e in collaborazione con le altre forze di Polizia, hanno consentito di ritenere fino ad ora il Comune di San …









Leggi la notizia completa