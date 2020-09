Referendum costituzionale, in cosa consiste? Le ragioni del SI e del NO. La prima votazione in mascherina

Il 20 settembre gli italiani (alle urne 51.559.898 cittadini) saranno chiamati a pronunciarsi votando sul referendum costituzionale relativo al taglio del numero dei parlamentari. Ricordiamo che il referendum, indetto lo scorso gennaio, si doveva effettuare il 29 marzo scorso ma è stato posticipato a causa dell’emergenza covid-19.

Il referendum del 20 settembre è stato indetto perchè il disegno di legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, non aveva superato (come stabilito dall’art. 138 della Costituzione prevede in merito a cambiamenti sulla Costituzione e delle leggi costituzionali) i 2/3 della maggioranza nella seconda deliberazione al Senato avvenuta l’11 luglio del 2019.

La riduzione del numero dei parlamentari era un punto del programma politico (c.d. “Contratto per il governo del cambiamento”) nato nel maggio 2018 dall’accordo tra Movimento 5 Stelle e Lega con il primo Governo Conte.

Il disegno di legge costituzionale prevede:

la modifica dell’art. 56 della Costituzione italiana, con riduzione del numero dei deputati …









