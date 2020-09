Petrosino, la raccolta differenziata a quota 84,57%

Cresce la raccolta differenziata dei rifiuti a Petrosino. Ad agosto è stata raggiunta quota 84,57.

Un risultato importante per il territorio comunale. Soddisfatti il Sindaco Gaspare Giacalone e l’Assessore all’ecologia, Roberto Angileri. “Gli sforzi che la nostra Amministrazione sta portando avanti da anni continuano a produrre risultati per la nostra comunità”, afferma il Primo cittadino. Che aggiunge: “Proseguiremo su questa strada consapevoli che il rispetto dell’ambiente e la pulizia del territorio”.

“Aver superato quota 80% è motivo di grande orgoglio per tutti noi”, aggiunge Angileri, “un plauso va fatto ai nostri uffici comunali, alla ditta appaltatrice del servizio e, soprattutto, ai cittadini che da tempo, ormai, collaborano in maniera puntuale e attenta. Allo stesso tempo resta ferma e decisa la nostra azione per debellare del tutto il fenomeno degli abbandoni indiscriminati di rifiuti sul territorio”.











