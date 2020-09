Pantelleria, imbarcazione in fiamme al porto

Una barca è andata a fuoco, pochi minuti fa, nel porto di Pantelleria.

Non si sa la causa, quanto meno la tipologia di imbarcazione – se addetta a tour dell’isola o un peschereccio – .

Le forze dell’ordine sono subito intervenute e i vigili del fuoco hanno appena spento il fuoco.

Il boato è stato percepito dai tanti cittadini abitanti nelle vicinanze al porto e, al momento, l’isola è bloccata e in tilt.

Al momento non è possibile sapere se vi sono persone a bordo

