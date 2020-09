Michele Derrico inarrestabile anche tra i tornanti dell’Etna svetta anche nella “100 km del Vulcano”

Reduce dal successo nel “Tris di Maratone” di Rieti, Michele D’Errico conferma il suo ottimo stato di forma anche nella “Extreme – 100 km del Vulcano” corsa tra i tornanti dell’Etna. Con partenza (a mezzanotte) e arrivo a Bronte, anche in questa dura e impegnativa competizione di gran fondo il portacolori della Polisportiva Marsala Doc ha fornito un’altra formidabile prestazione.

Al traguardo, infatti, con il tempo di 11 ore, 39 minuti e 53 secondi, è stato 13° assoluto in classifica generale e, naturalmente, primo nella sua categoria (SM65). Un risultato ancor più sensazionale se si considera anche la fatica della trasferta in auto e, tra andata e ritorno, e gara, 48 ore senza dormire.

Ciò nonostante, D’Errico ha sfoderato tutta la sua ormai proverbiale grinta e ha corso per cento chilometri sulle strade dell’Etna, dove le lunghe salite hanno messo a dura prova tutti gli atleti. La ricompensa, alla fine, è stata …









